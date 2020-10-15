У Росії розповіли, що чекає Україну після запуску "Північного потоку-2"

Росія збереже транзит газу через Україну навіть після можливого запуску "Північного потоку-2".

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак. Політик вважає, що газопровід в обхід України та Польщі – це "комерційний проєкт". "Уже всім очевидно, що це комерційний проєкт, який не впливає на маршрут поставок газу через Україну. Останній, згідно з домовленостями, досягнутими в кінці 2019 року, буде функціонувати як мінімум, до 2024 року", – цитує слова міністра видання РИА-Новости .

Варто зазначити, що без "Північного потоку-2" Росія змушена була підписати угоду про транзит з Україною, інакше не змогла б постачати блакитне паливо в Європу. Після можливого запуску "Північного потоку-2" така необхідність зникне.

"Як ми сьогодні бачимо, європейські країни зацікавлені в поставках російського блакитного палива. Ми в цьому ще раз переконалися, зокрема, завдяки безпрецедентної підтримки європейськими партнерами нашого спільного проєкту газопроводу "Північний потік – 2", – заявив Новак.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка OBOZREVATEL

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