У Росії різко розвернувся курс рубля: скільки коштує долар

У Росії почав зміцнюватися рубль. На Московській біржі в четвер, 23 квітня, долар подешевшав з 75,90 руб./$ до 75,16 руб./$.

Вартість євро впала до 81,10 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Це відбувається на тлі невеликого підвищення вартості нафти. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Курс рубля в Росії

При цьому Центробанк РФ не настільки оптимістичний з приводу російської валюти, як біржові спекулянти. Офіційний курс на четвер – 77,04 руб./$ і 83,68 руб./євро.

Вартість рубля в Росії

Вартість євро в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, НБУ встановив довідковий курс долара на 23 квітня на позначці 27,05 грн, що на 3 копійки нижче, ніж днем раніше. Офіційний євро при цьому зафіксовано на рівні 29,41 грн, таким чином він подорожчав на 6 копійок за добу.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися винні вдвічі більше.

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