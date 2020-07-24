У Росії різко подорожчало євро: скільки коштує валюта

Ярослав Маркін Mакроекономіка 11:35, 24.07.2020 Оновлено: 11:59, 24.07.2020

Вартість євро на Московській біржі рекордно зросла й перевищила позначку у 83 рублі.

Про це свідчать дані Московської біржі. Станом на 10:30 за київським часом ціна євро досягла позначки 83,18 руб./євро. Зростання за добу становить 32 копійки.

Різке подорожчання європейської валюти почалося в середу, 21 липня. Тоді вартість євро становила 80,9 руб. (на 2,28 руб. нижче, ніж у п'ятницю).

Долар на Мосбіржі за останню добу подорожчав на 18 копійок – до 71,64 руб./$. Від середи його вартість злетіла на 1,05 руб.

Курс долара на Московській біржі
investing.com
Курс євро на Московській біржі
investing.com

Офіційний курс валют

Центробанк Росії встановив такий офіційний курс валют на 24 липня:

  • долар – 70,96 руб./$;

  • євро – 82,18 руб./євро.

Офіційний курс рубля в Росії
cbr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія коронавірусу та ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.

У Кремлі почали опрацьовувати ідею страхування ризиків від падіння цін на нафту за мексиканським прикладом.

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