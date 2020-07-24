У Росії різко подорожчало євро: скільки коштує валюта
Вартість євро на Московській біржі рекордно зросла й перевищила позначку у 83 рублі.
Про це свідчать дані Московської біржі. Станом на 10:30 за київським часом ціна євро досягла позначки 83,18 руб./євро. Зростання за добу становить 32 копійки.
Різке подорожчання європейської валюти почалося в середу, 21 липня. Тоді вартість євро становила 80,9 руб. (на 2,28 руб. нижче, ніж у п'ятницю).
Долар на Мосбіржі за останню добу подорожчав на 18 копійок – до 71,64 руб./$. Від середи його вартість злетіла на 1,05 руб.
Офіційний курс валют
Центробанк Росії встановив такий офіційний курс валют на 24 липня:
долар – 70,96 руб./$;
євро – 82,18 руб./євро.
Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що пандемія коронавірусу та ціни на нафту завадили економіці зробити ривок.
У Кремлі почали опрацьовувати ідею страхування ризиків від падіння цін на нафту за мексиканським прикладом.