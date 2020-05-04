У Росії різко обвалився рубль: скільки коштує

У Росії обвалився курс рубля. У понеділок, 4 травня, на Московській біржі долар подорожчав до 75,64 руб./$. У момент закриття торгів в п'ятницю валюта коштувала 74,38 руб./$.

Таким чином на 12.30 за київським часом долар виріс більш ніж на 1,26 рублів і продовжує дорожчати. Про це свідчать дані біржі. Біржовики радять спекулянтам активно купувати іноземну валюту.

Вартість долара на біржі в Росії

Також рубль помітно подешевшав відносно євро. Курс євро з 81,45 руб./євро у п'ятницю злетів до 82,67 руб./євро.

Вартість євро на біржі в Росії

Чому зміцнювався рубль

Очевидно, що рубль, який вкрай залежить від світових цін на нафту, не може дорожчати, коли вартість сировини падає. І це насправді так.

За підсумками березня та квітня через падіння цін на нафту РФ втратила понад $1 млрд (приблизно 77,8 млрд рублів). Щоб покрити нестачу в казні, в Мінфіні РФ вирішили на цю суму з 7 квітня до 12 травня продавати долари – на 3,5 млрд руб. щодня.

У такий спосіб російський рубль справді зміцнюється попри дешеву нафту. Але робиться це за кошт "проїдання" валютних запасів Кремля.

У Deutsche Bank підрахували, що якщо російська нафта Urals коштуватиме $15 за барель, то резерви Фонду національного добробуту Росії (ФНД, резервний фонд країни) вичерпаються трохи більше ніж за два роки.

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня призвів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й залишилися винними удвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати та зі своїх рахунків у банках майже 1 трлн рублів ($13,6 млрд).

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