У Росії різко обвалився рубль: скільки коштує

У Росії в понеділок, 30 березня, різко обвалилася вартість рубля. На Московській біржі долар торгується по 80,16 руб/.$, тоді як в п'ятницю біржа закрилася на позначці 78,82 руб./$.

Євро злетів до 88,75 руб./євро. У п'ятницю воно коштувало 87,73 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – в кінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Це відбувається на тлі серйозної епідемії коронавірусу в Росії і падіння світових цін на нафту. Ціна ф'ючерсів на нафту марки WTI в понеділок обвалилася до 18 річного мінімуму – нижче 20 доларів за барель.

Вартість рубля в Росії Московська біржа

Вартість валют в Росії Московська біржа

Курс рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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