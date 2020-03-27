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27 березня • оновлено в 10:53
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/ Mакроекономіка

У Росії різко обвалився рубль: скільки коштує

11.6т
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Курс рубля в Росії продовжив падіння. На Московській біржі в п'ятницю, 27 березня, долар на початку торгів коштував 77,90 руб./$. Порівнюючи з ціною в четвер, він подорожчав на 44 копійки.

Вартість євро – 86 рублів. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість долара в Росії

Вартість долара в Росії

Московська біржа

Вартість валют в Росії

Вартість валют в Росії

Московська біржа

Як Путін обвалив рубль

У середу, 25 березня, російська валюта зміцнювалася та навіть дійшла до позначки 76,99 руб./$. Однак після того як президент Росії Володимир Путін звернувся до росіян щодо епідемії коронавірусу в РФ, курс рубля впав нижче за 79 руб./$.

Путін запропонував ввести (а фактично оголосив про введення) двох податків:

  • виведені за кордон дивіденди й відсотки повинні обкладатися податком у розмірі 15%;

  • запропонував обкласти податком у 13% доходи росіян за внесками й цінними паперами, загальний розмір яких перевищує 1 млн рублів (майже 320 тис. гривень).

Громадяни РФ зрозуміли, що їм потрібно терміново забирати гроші з російських банків, а іноземні інвестори – що варто ще активніше виводити свої капітали з Росії за кордон. І це на тлі того, що й так за попередній тиждень із Росії вони забрали $1,4 млрд – це історичний рекорд відтоку коштів із РФ.

Російський рубль

Російський рубль

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Криза в Росії Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії євро долар курс валют рубль
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Да сколько же можно обваливаться, ведь уже давно резко рухнул до 85 и снова пикирует с 78 до 79 и так каждый день.
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
А жопоголовым говорят , что рубль упал к хрювне на 0,001 копилку?
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Livesey David
Livesey David
Нет ну это реально забавно, xаxлам дают сводки с бирж не после их закрытия, когда известны установившиеся курсы валют до следующих торгов, а в момент их открытия, когда курсы обычно растут первые несколько минут-часов. ))
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