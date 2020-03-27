У Росії різко обвалився рубль: скільки коштує

Курс рубля в Росії продовжив падіння. На Московській біржі в п'ятницю, 27 березня, долар на початку торгів коштував 77,90 руб./$. Порівнюючи з ціною в четвер, він подорожчав на 44 копійки.
Вартість євро – 86 рублів. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.
Вартість долара в Росії
Московська біржа
Вартість валют в Росії
Московська біржа
Як Путін обвалив рубль
У середу, 25 березня, російська валюта зміцнювалася та навіть дійшла до позначки 76,99 руб./$. Однак після того як президент Росії Володимир Путін звернувся до росіян щодо епідемії коронавірусу в РФ, курс рубля впав нижче за 79 руб./$.
Путін запропонував ввести (а фактично оголосив про введення) двох податків:
виведені за кордон дивіденди й відсотки повинні обкладатися податком у розмірі 15%;
запропонував обкласти податком у 13% доходи росіян за внесками й цінними паперами, загальний розмір яких перевищує 1 млн рублів (майже 320 тис. гривень).
Громадяни РФ зрозуміли, що їм потрібно терміново забирати гроші з російських банків, а іноземні інвестори – що варто ще активніше виводити свої капітали з Росії за кордон. І це на тлі того, що й так за попередній тиждень із Росії вони забрали $1,4 млрд – це історичний рекорд відтоку коштів із РФ.
Російський рубль
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
У Росії стався черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня вартість долара подолала психологічну 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.
Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.
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