У Росії підрахували падіння ВВП через нафтову війну і коронакризу

Економіка Росії через коронакризу і обвал цін на нафту у квітні 2020 року впала на 12%.

І це при тому, що з початку року ВВП країни зростав – на 1,6% в січні, 2,6% в лютому і 0,8% в березні. Про це йдеться в звіті Мінекономрозвитку РФ, який був опублікований у четвер, 29 травня, повідомив "Інтерфакс".

У Росії впав ВВП

В результаті за січень-квітень 2020 року, за оцінкою міністерства, ВВП РФ знизився на 1,9% в річному вираженні після зростання на 1,6% за січень-березень.

"ВВП в квітні 2020 року знизився на 12,0% в порівнянні з квітнем 2019 року. Введення з 30 березня режиму неробочих днів на території Росії з метою боротьби з коронавірусом, а також збереження негативної зовнішньоекономічної кон'юнктури і карантинних заходів в країнах - торговельних партнерах зумовили зниження економічної активності як в базових галузях, так і в секторі послуг. Зниження ВВП за чотири місяці оцінюється на рівні 1,9%", – йдеться в огляді Мінекономрозвитку РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через коронакризу та нафтову війну ВВП Росії впав майже на третину і зможе відновитися не раніше 2022 року.

Запаси резервів Росії у зв'язку з економічною кризою, викликаною коронавірусом і падінням цін на нафту, можуть вичерпатися протягом року, при цьому Кремль допускає критичні помилки в управлінні економікою.

Російський "Газпром" через обвал рубля вперше за останні 10 років в I кварталі 2020 року одержав збитків на 306 млрд рублів (приблизно $4,135 млрд).