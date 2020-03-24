У Росії несподівано зміцнився курс рубля: графік

У Росії несподівано зміцнився курс рубля. У вівторок, 24 березня, на Московській біржі долар подешевшав більш, ніж на рубль – з 79,60 руб./$ до 78,50 руб./$.
Євро подешевшав на 30 копійок – до 85,08 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.
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Як падав рубль
Минулий тиждень (з 16 по 20 березня) виявився одним з найгірших для російської валюти за останні роки. За даними Московської біржі, торги в п'ятницю, 14 березня, були закриті на рівні 72,59 руб./$, а в момент відкриття в понеділок, 16 березня, курс склав вже 74 руб./$. Весь тиждень рубль втрачав вартість.
16 березня – 74,65 руб./$;
17 березня – 75,44 руб./$;
18 березня – 80,87 руб./$;
19 березня – 79,12 руб./$;
20 березня – 79,93 руб./$.
Тобто, за тиждень вартість долара відносно рубля зросла з 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.
Курс рубля
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.
Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).
Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.
В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.
У Росії вкотре обвалився рубль. Торги на Мосбіржі у п'ятницю, 20 березня, завершилися на позначці 79,93 руб./$. А за тиждень вартість долара злетіла на 7,34 рубля.
У понеділок, 23 березня, російська валюта подешевшала до 81,08 руб./$. Для порівняння – в кінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.
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