У Росії несподівано зміцнився курс рубля: графік

У Росії несподівано зміцнився курс рубля. У вівторок, 24 березня, на Московській біржі долар подешевшав більш, ніж на рубль – з 79,60 руб./$ до 78,50 руб./$.

Євро подешевшав на 30 копійок – до 85,08 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – наприкінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.

Вартість рубля в Росії Московська біржа

Вартість валют в Росії Московська біржа

Новина доповнюється...

Як падав рубль

Минулий тиждень (з 16 по 20 березня) виявився одним з найгірших для російської валюти за останні роки. За даними Московської біржі, торги в п'ятницю, 14 березня, були закриті на рівні 72,59 руб./$, а в момент відкриття в понеділок, 16 березня, курс склав вже 74 руб./$. Весь тиждень рубль втрачав вартість.

16 березня – 74,65 руб./$;

17 березня – 75,44 руб./$;

18 березня – 80,87 руб./$;

19 березня – 79,12 руб./$;

20 березня – 79,93 руб./$.

Тобто, за тиждень вартість долара відносно рубля зросла з 72,59 руб./$ до 79,93 руб./$ – на 7,34 рубля.

Курс рубля

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

У Росії вкотре обвалився рубль. Торги на Мосбіржі у п'ятницю, 20 березня, завершилися на позначці 79,93 руб./$. А за тиждень вартість долара злетіла на 7,34 рубля.

У понеділок, 23 березня, російська валюта подешевшала до 81,08 руб./$. Для порівняння – в кінці грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!