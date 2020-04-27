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27 квітня • оновлено в 12:15
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У Росії змінився курс рубля: скільки коштує долар

7.1т
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Російський рубль зміцнюється відносно долара. У понеділок, 27 квітня, на Московській біржі американська валюта подешевшала до 74,47 руб./$.

А от євро дорожчає – його вартість зросла до 80,74 руб./євро. Про це свідчать дані біржі. Це відбувається на тлі невеликого підвищення вартості нафти. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість рубля на біржі в Росії

Вартість рубля на біржі в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися повинні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
євро долар рубль курс валют
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Опять чу ба тым в шаровары нагадили...)))
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Економіка Mакроекономіка

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