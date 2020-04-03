У Росії курс рубля зробив різкий розворот: графік

У Росії помітно подешевшав рубль. У п'ятницю, 3 квітня, на Московській біржі курс долара виріс до 77,454 руб./$. Напередодні торги закрилися на позначці 77,25 руб./$.

А ось вартість євро впала до 83,42 руб./євро, тоді як напередодні валюта коштувала 83,86 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість рубля Московська біржа

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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