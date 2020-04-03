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3 квітня • оновлено в 11:54
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У Росії курс рубля зробив різкий розворот: графік

5.1т
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У Росії помітно подешевшав рубль. У п'ятницю, 3 квітня, на Московській біржі курс долара виріс до 77,454 руб./$. Напередодні торги закрилися на позначці 77,25 руб./$.

А ось вартість євро впала до 83,42 руб./євро, тоді як напередодні валюта коштувала 83,86 руб./євро. Про це свідчать дані торгів. Для порівняння – на початку грудня 2019 року долар коштував 61 руб./$. З початку 2020 року рубль знецінився на 30%.

Вартість рубля

Вартість рубля

Московська біржа

Курс рубля в Росії

Курс рубля в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
Новини Росії долар рубль євро курс валют
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Рашка фсе. Наконец то буряты домой вернутся.
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Из пустого в порожнее
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Но ведь Рашка всё ! Как так ?
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