У Росії курс рубля впав до мінімальних позначок за останні місяці

Ярослав Маркін Mакроекономіка 15:33, 28.07.2020

У Росії різко обвалився рубль. По відношенню до долара він впав до мінімальних значень більш ніж за два місяці, а до євро – майже за чотири місяці.

В ході торгів на Московській біржі у вівторок, 28 липня, курс долара досяг позначки 72,41 руб./$. Це на 85 коп. вище, ніж було напередодні. Вартість євро також піднялася – до 84,83 руб./євро (+76 коп.). Про це свідчать дані майданчика станом на 15:15 за київським часом.

Курс валют на Московській біржі
investing.com
Курс валют на Московській біржі
investing.com

Офіційний курс валют, встановлений Центробанком РФ на 28 червня:

  • долар – 71,58 рубля;

  • євро – 83,77 рубля.

Курс валют в Росії
Центробанк РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії помітно ослаб рубль. Курс євро по відношенню до російської валюти в п'ятницю, 17 липня, вперше з початку травня подолав позначку в 82 руб./євро. А курс долара виріс до 71,89 руб./$.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

У Румунії змінили дату Дня перемоги у Другій світовій, виступивши проти традиції СРСР

Полтавського "терориста" не можуть знайти вже четверту добу: в поліції пояснили, в чому складність

У Росії на параді ВМФ виставили труну з останками адмірала. Фото

День Хрещення Київської Русі-України: історія та традиції свята

Прах загиблого на Донбасі медика ЗСУ розвіяли над Дніпром в Україні та Білорусі. Фото