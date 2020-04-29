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29 квітня • оновлено в 11:49
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У Росії курс рубля розвернувся на 180 градусів: скільки коштує долар

8.1т
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У Росії триває зміцнення рубля. У середу, 29 квітня, на Московській біржі в момент відкриття торгів долар подешевшав на 50 копійок – до 73,60 руб./$.

Вартість євро вперше за довгий час впала нижче за 80 руб./євро – до 79,96 руб./євро. Про це свідчать дані біржі.

Біржовики радять спекулянтам терміново продавати іноземну валюту.

Вартість рубля на біржі в Росії

Вартість рубля на біржі в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в понеділок, 20 квітня, в один з моментів ціни досягали мінус $40,32 за барель. Негативна ціна викликана тим, що перед виконанням контрактів власники нафти змушені платити її покупцям, щоб позбутися від сировини в умовах гострого дефіциту ємностей для його зберігання.

Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й виявилися повинні вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

Російський рубль подешевшав відносно долара. У вівторок, 28 квітня, на Московській біржі американська валюта подорожчала до 74,52 руб./$.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Курс валют
Місце
Росія
Теги
курс валют Новини Росії євро рубль долар
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