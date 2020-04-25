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25 квітня • оновлено в 09:51
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/ Mакроекономіка

У Росії через два роки низьких цін на нафту закінчаться гроші – Deutsche Bank

1.8т
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Резерви Фонду національного добробуту Росії (ФНД, резервний фонд країни) вичерпають трохи більше ніж за два роки, якщо російська нафта Urals буде коштувати $15 за барель.

Про це з посиланням на внутрішній огляд економістів Deutsche Bank повідомляє російське видання РБК. Автори підрахували, що поточний розмір ФНБ становить близько $120 млрд, після того як Мінфін РФ на початку квітня купив контрольний пакет Ощадбанку у ЦБ за 2,1 трлн руб. ($ 28 млрд).

У Росії через два роки низьких цін на нафту закінчаться гроші – Deutsche Bank

"При Urals по $15 цих коштів буде достатньо, щоб покривати дефіцит нафтогазових доходів протягом трохи більше двох років. Але цей термін буде ближче до шести років, якщо Urals буде коштувати $30", - пишуть аналітики.

На цьому тижні Urals подешевшала до $12. Якщо ціни на нафту зростуть до $30, коштів ФНБ вистачить на 6 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня нафту Urals продавалася за $19,8 за барель. Обвал цін на нафту в "чорний понеділок" 20 квітня привів до розорення спекулянтів на Московській біржі. Вони не тільки втратили потенційно наявні у них 400 млн рублів, а й заборгували вдвічі більше.

Обвал світових цін на нафту призвів до того, що за підсумками 2020 року дефіцит бюджету Росії перевищить 5,6 трлн рублів (близько $75,5 млрд).

З початку березня росіяни зняли через банкомати і зі своїх рахунків в банках близько 1 трильйона рублів ($13,6 млрд).

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
банк бюджет нафта
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Не волнуйтесь за Россию, украинцы! Россия уже знает, чем заменить выпадающие доходы от нефти! У России очень-очень-очень много леса, которым она до сих пор вообще не занималась. Лесное хозяйство станет новой российской нефтью. Как в Финляндии. А у вас какие возможности в будущем?
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Кристина Cтефанова, а мы,а у нас,...СУГС
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
Кристина Cтефанова,
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