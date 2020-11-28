У РФ заявили про "готовність США до війни" через "Північний потік-2"

Член комітету з енергетичної стратегії та розвитку паливно-енергетичного комплексу Торгово-промислової палати Рустам Танкаєв заявив, що США заради зупинки "Північного потоку-2" готові навіть піти на військові дії. При цьому технічно газопровід нібито можна добудувати за місяць.

"США аж до військової конфронтації готові чинити опір "Північному потоку-2". Це позиція принципова", - цитує Танкаева видання Lenta.ru. Він розповів, що така позиція чинного глави Білого дому Дональда Трампа, а як себе поведе Джо Байден в разі визнання результатів виборів, поки неясно.

"Наступна адміністрація буде теж абсолютно недружня по відношенню до Росії, але є різниця між позицією політика і позицією бізнесмена. У політиці бізнесмен як слон в посудній лавці. І він багато наламав дров за час свого правління", – зазначив Танкаєв.

Член Торгово-промислової палати підкреслив, що з технічної точки зору на завершення будівництва трубопроводу потрібен лише місяць і "проблема тут абсолютно політична".

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони і територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється в 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Україна, Польща, країни Балтії і США критикують СП-2. На їхню думку, ЄС може потрапити в залежність від російського газу. Україна також не хоче втратити роль транзитера газу. У цьому разі вона втратить 3 млрд щорічного доходу. Берлін обіцяє гарантувати транзит через Україну навіть після будівництва газопроводу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російське судно "Академік Черський", яке має добудувати газопровід "Північний потік-2 ", покинуло німецький порт Мукран – логістичну базу проєкту. Трубоукладач через місяць стоянки в Німеччині попрямував в російське місто Калінінград.

Санкції США є головною перешкодою для завершення будівництва "Північного потоку-2". З 20 жовтня вони стосуються страхових і сертифікованих компаній, які працюють з кораблями.

Без сертифікації та страхування добудувати й запустити газопровід не вдасться. За оцінкою Nord Stream 2 AG, обмеження зачеплять більше сотні європейських компаній.

Держдепартамент США опублікував роз'яснення, в якому говориться, що під американські санкції будуть потрапляти не тільки компанії, що надають суду для будівництва "Північного потоку-2", а й ті, які займаються модернізацією судів, які повинні його добудувати, встановлюють на них необхідне обладнання або фінансують ці процеси.