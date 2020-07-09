У бюджеті України нестача 38 млрд грн – глава Рахункової палати

Дефіцит загального фонду бюджету України за підсумками першого півріччя 2020 року склав понад 38 млрд гривен.

Про це сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, йдеться у повідомленні на її сайті.

"У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або 7,8%. Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищена. Адже ризики невиконання бюджету значні", – сказав Пацкан.

За його словами, менші від плану надходження ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентної плати за користування надрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввізного мита – на 0,9 млрд грн (9,2%).

"На жаль, залишаються проблеми і з надходженнями від митниці та податкової. План доходів, які адмініструє митна служба, не виконано на 34 млрд грн (21,4%), податкова служба, – на 1,7 млрд грн (0,6%)", – додав Голова Рахункової палати.

Провалили план з видатків

Через недоотримання коштів бюджет не зміг повністю профінансувати видатки. У січні – червні розрив становив 51 млрд грн (9,6%). Зокрема, менше плану проведені видатки на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення − на 29,9 млрд грн (30,4%). На обслуговування державного боргу – на 7,1 млрд грн (10,3%). Менше плану проведені видатки на соціальне забезпечення − на 4,8 млрд грн (2,9%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністерство інфраструктури через коронакризу запропонувало відкласти на півроку сплату до бюджету 750 млн грн дивідендів "Укрзалізниці".

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова із фракції "Слуга народу" заявила, що, приватизувавши майно, яке перебуває в управлінні профспілок, держава отримає близько двох мільярдів доларів.