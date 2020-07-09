У бюджеті України нестача 38 млрд грн – глава Рахункової палати
Провал виконання бюджету України. Колаж Обозревателя
Дефіцит загального фонду бюджету України за підсумками першого півріччя 2020 року склав понад 38 млрд гривен.
Про це сказав голова Рахункової палати Валерій Пацкан, йдеться у повідомленні на її сайті.
"У січні-червні 2020 року план доходів загального фонду державного бюджету не виконано на 38,4 млрд грн, або 7,8%. Якість прогнозу основних макропоказників має бути підвищена. Адже ризики невиконання бюджету значні", – сказав Пацкан.
За його словами, менші від плану надходження ПДВ із ввезених на митну територію України товарів – на 33,2 млрд грн (22,3%), рентної плати за користування надрами – на 7,1 млрд грн (39,1%), податку та збору на доходи фізичних осіб – на 2,2 млрд грн (3,9%), ввізного мита – на 0,9 млрд грн (9,2%).
"На жаль, залишаються проблеми і з надходженнями від митниці та податкової. План доходів, які адмініструє митна служба, не виконано на 34 млрд грн (21,4%), податкова служба, – на 1,7 млрд грн (0,6%)", – додав Голова Рахункової палати.
Провалили план з видатків
Через недоотримання коштів бюджет не зміг повністю профінансувати видатки. У січні – червні розрив становив 51 млрд грн (9,6%). Зокрема, менше плану проведені видатки на реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення − на 29,9 млрд грн (30,4%). На обслуговування державного боргу – на 7,1 млрд грн (10,3%). Менше плану проведені видатки на соціальне забезпечення − на 4,8 млрд грн (2,9%).
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