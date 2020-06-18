"Слуга народу" вдруге провалила голосування за нову програму уряду

У Верховній Раді вдруге поспіль не вистачило голосів для голосування за програму діяльності уряду.

Голосування відбулося на засіданні у четвер, 18 червня. "За" проголосували 207 народних депутатів. З них фракція "Слуга народу" дала 176 голосів (щоб подивитися детальні результати голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Якби програму затвердили, Кабінет міністрів отримав би "імунітет" на 1 рік, щоб її виконувати. А так уряд можуть відправити у відставку у будь-який момент.

Хто як голосував

"За" проголосували всього 176 "слуг народу", а також 17 депутатів групи "Довіра" (близька до президента агрохолдингу "Кернел Групп" Андрія Веревського) і 6 депутатів групи "За майбутнє" (троє з них близькі до голови правління агрохолдингу "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка). Всього "за" було 207 депутатів.

У повному складі не голосувала за програму група Коломойського – як в "Слугу народу", так і в "За майбутнє". Також не дали голоси депутати, орієнтовані на забудовника Андрія Вавриша в "Слузі народу".

Результати голосування Телеканал "Рада"

Варто відзначити, що напередодні, 17 червня, комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не рекомендував парламенту приймати доопрацьовану програму дій уряду. Депутати висловлювали претензії як до самої програми, так і до уряду.

Про що було написано у програмі

Програма містить 85 сторінок, тоді як попередній варіант складався лише з 9.

Уряд Шмигаля зазначив, що Україна має три виклики:

російська агресія;

пандемія COVID-19;

економічна криза.

Також КМУ підтвердив незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Крім того, уряд обіцяє щороку індексувати пенсію для 11 мільйонів пенсіонерів, покращувати доступ до інтернету на всій території країни і знижувати адміністративний тиск на підприємців.

Ключові напрямки Програми стимулювання

Забезпечення адаптивного карантину. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Забезпечення зайнятості та державних замовлень. “Регуляторна гільйотина”. Оптимізація податкового навантаження та адміністрування. Перезапуск промислового сектору. Вихід з енергетичної кризи та розвиток енергетичного сектору. Реформування транспорту та інфраструктури. Розвиток міжнародної торгівлі. Цифрова трансформація та розвиток IT сектору.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 червня Кабмін опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.

17 червня комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку не рекомендував парламенту приймати доопрацьовану програму дій уряду.