Комітет Ради провалив передвиборчу обіцянку "слуг" щодо позбавлення СБУ контролю за економікою

Комітет Верховної Ради з податкової і митної політики схвалив проєкт закону, який залишає за СБУ функцію попередження та припинення корупційних і економічних злочинів.

Голосування відбулося на засіданні в понеділок, 28 вересня, повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, такий законопроєкт "де-факто залишить економіку як підрозділ" Служби безпеки. Народний обранець розкритикував це, зазначивши, що для прийняття "нормальної редакції" закону не вистачило одного голосу.

"Тобто не тільки Бюро економічної безпеки матиме право лізти до бізнесу, але і СБУ. Саме те, на яке скаржиться бізнес", – написав Железняк.

Він вважає, що така редакція законопроєкту унеможливить реформу і стане "звичайною профанацією".

Також політик поділився скріншотом тексту Закону "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України".

"Для забезпечення виконання покладених на Службу безпеки України завдань у Центральному управлінні Служби безпеки України та підпорядкованих йому органах відповідно до закону створюються і діють функціональні підрозділи... контррозвідувального захисту економіки держави", – сказано в тексті.

Зі свого боку голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін написав у Facebook, що ще в січні 2019 року команда Володимира Зеленського обіцяла позбавити СБУ повноважень втручання в бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада в першому читанні та за основу підтримала законопроєкт №3087-Д про створення Бюро економічної безпеки (БЕБ). Воно буде розслідувати злочини в сфері державних фінансів і замінить податкову міліцію.