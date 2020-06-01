В уряді Росії збираються закривати дірки в бюджеті за рахунок продажу населенню "народних" облігацій Мінфіну (ОФЗ-н) та їхніх аналогів у регіонах.

Передбачається, що їх сукупний випуск може бути збільшений в три-чотири рази, повідомили "Известия". За даними видання, пропозиція збільшити випуск облігацій у червні 2020 рока вже увійшла до плану відновлення економіки Росії, підготовлений Мінекономрозвитку.

Запозичення у росіян

Видання відзначає, що вперше такі цінні папери, які передбачають погашення через три роки, були випущені у квітні 2017 року. Як тоді заявляли в Мінфіні РФ, це зробили винятково в освітніх цілях – для підвищення фінансової грамотності громадян.

"Однак у нинішній ситуації для бюджету важливий кожен додатковий рубль. Облігації для народу в цих умовах можуть бути розглянуті під іншим кутом – як повноцінне джерело фінансування", – йдеться в публікації.

За даними видання, у 2020 і 2021 роках планується розмістити в три-чотири рази більше, ніж було випущено за весь термін дії інструменту. Це дозволить закрити бюджетні дірки і дбати про безпеку Фонду національного добробуту, який вже почали "проїдати".

Зараз в обігу знаходяться п'ять випусків ОФЗ-н на суму 66 млрд рублів. Отже, Мінфін РФ передбачає "запозичувати" у росіян від 198 до 254 млрд рублів (приблизно $2,8-3,6 млрд).

Як повідомляв OBOZREVATEL, через коронакризу та нафтову війну ВВП Росії впав майже на третину і зможе відновитися не раніше 2022 року.

Запаси резервів Росії у зв'язку з економічною кризою, викликаною коронавірусом і падінням цін на нафту, можуть вичерпатися протягом року, при цьому Кремль допускає критичні помилки в управлінні економікою.

Російський "Газпром" через обвал рубля вперше за останні 10 років в I кварталі 2020 року одержав збитків на 306 млрд рублів (приблизно $4,135 млрд).

Економіка Росії через коронакризу і обвал цін на нафту в квітні 2020 року впала на 12%.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.