У податковій службі повідомили про рекордні надходження до бюджету України

У лютому 2020 року до зведеного бюджету України (державний і місцеві) надійшло 62,6 млрд гривень податків. Це на 10,5 млрд грн, або на 20,1% більше, ніж у лютому попереднього року.

Про це сказаноо у звіті на сайті Державної податкової служби у четвер, 5 березня. Там уточнили, що до держбюджету надійшло 38,2 млрд грн. Це на 8,2 млрд грн (27,2%) более, ніж торік.

А місцеві бюджети отримали 24,4 млрд гривень. Це на 2,3 млрд грн (10,5%) більше, ніж у лютому 2019 року.

Податки в Україні

Всього у січні-лютому 2020 року до зведеного бюджету надійшло 106,4 млрд гривень податків. Це на 16,6% більше, ніж у січні-лютому минулого року.

Податки в Україні ДПС

Найбільше в цій сумі припало на податки на доходи з фізосіб. Вони заплатили 44,2 млрд грн. "Такий приріст забезпечено не лише за рахунок оподаткування заробітної плати, а й інших джерел доходів фізичних осіб. Це свідчить про зміну підходу до адміністрування цього бюджетоформуючого податку", – сказав голова ДПС Сергій Верланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Державна податкова служба перевиконала план надходжень з податку на додану вартість (ПДВ) на 45,4%. Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого.

Раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план по надходженнях від податків і зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Тому загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.

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