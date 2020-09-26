У Німеччині зробили різку заяву на захист "Північного потоку-2" і звинуватили критиків проєкту

Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер звинуватив критиків газопроводу "Північний потік-2" в непослідовності. Він стверджує, що "газ призначений не тільки для Німеччини, але і для багатьох країн Євросоюзу".

Про це він сказав в інтерв'ю Handelsblatt daily. "Проблематично кожні кілька місяців ставити під сумнів проекти, які були розроблені протягом останніх десятиліть", – каже міністр.

Альтмайер звинуватив критиків інвестицій в тому, що вони відкрито не говорять про вплив зупинки будівництва газопроводу на поставки газу в Європу. "Ми всі припускаємо, що обсяг газу, який Європа повинна імпортувати, збільшиться", – пояснює він.

Водночас Альтмайер стверджує, що не можна дозволити собі енергетичну залежність від Москви. "Тому при необхідності ви повинні мати можливість замінити російський газ. Тому приватні оператори побудують термінали СПГ на півночі Німеччини. І, звичайно ж, в Німеччині ми як і раніше приділяємо увагу розвитку поновлюваних джерел енергії", – додає він.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка Обозревателя

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