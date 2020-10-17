У Німеччині заявили, що поставили крапку в питанні "Північного потоку-2"

Глава комітету Бундестагу Німеччини з економіки і енергетики Клаус Ернст заявив, що відмова від "Північного потоку-2" вже неможлива: пункт прийому газу в Лубміні здано. Тепер, за словами політика, потрібно обговорювати відповідь на санкції з боку США.

Уряд Німеччини не розглядає юридичні можливості зупинки російського газопроводу, повідомляє видання Telepolis. "Тепер обговорення має нарешті повернутися до реальної проблеми: як нам успішно захистити себе від санкційних загроз із боку США", – сказав Клаус Ернст.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.

Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.

Проєкт "Північного потоку-2" Інфографіка OBOZREVATEL

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