У Німеччині назвали аргументи проти зняття санкцій з Росії

У Німеччині вважають, що санкції проти Росії необхідно продовжувати, інакше конфлікт на конфлікт на Донбасі спалахне з новою силою.

До таких висновків прийшли журналісти німецького телеканалу ARD, повідомляє "ИноСМИ". Вони зробили аналіз плюсів і мінусів санкцій як для Росії, так і для Європи.

У публікації нагадують, як "штафували" Росію (за анексію Криму, за агресію на Донбасі і дії, спрямовані проти суверентітету і незалежності України) і говорять, що час від часу європейські політики і підприємці (нерідко після зустрічей з президентом РФ Володимиром Путіним та іншими представниками РФ) висловлюються за скасування санкцій. Причина, за їхніми словами, полягає в тому, що економіка Європи, нібито теж сильно від них страждає.

Однак німецькі журналісти вважають, що збитки Європи пов'язані не стільки із санкціями, скільки з тим, що росіяни за останні роки сильно збідніли через спад економіки.

"Потрібно ще дивитися на повільно зростаючі інвестиції, застій в споживанні і падіння реальних доходів населення Росії в останні шість років. До цього додалося подорожчання німецьких товарів, пов'язане з падінням курсу рубля, а також та обставина, що при державних закупівлях перевага віддається місцевим, а не закордонним промисловим товарам. Тобто, проблеми німецьких компаній на російському ринку в меншій мірі пов'язані з санкціями ЄС, що носять точковий характер", - наводиться думка директора по Росії Німецького агентства із зовнішньоекономічних зв'язків Геріта Шульце.

Також німецькі економісти звертають увагу, що для німецьких земель найважливішим ринком збуту є ЄС, а не Росія. Наприклад, серед торгових партнерів Саксонії Росія стоїть аж на 17 місці.

В Європі замислюються над зняттям санкцій з Росії

У статті наголошується, що німецький бізнес сильно боїться санкцій від США. Там загрожують великими штрафами фірмам, які співпрацюють з Росією. Найчастіше дрібний бізнес не має достатньо коштів, щоб перевіряти своїх бізнес-партнерів (наприклад, якщо фірма з російським капіталом буде маскуватися під європейську).

"Тим не менш, за даними Німецької зовнішньоторговельної палати в Москві, справи йдуть добре: німецькі компанії інвестували в 2018 році в Росію 3,2 млрд євро. Це найбільший показник за останні десять років", - пишуть журналісти ARD.

У підсумку вони приходять до висновку, що зберегти санкції проти Росії все ж необхідно, щоб війна на Донбасі знову не перейшла в гарячу фазу.

"Санкції призвели до зростання витрат у зв'язку з агресивною поведінкою Росії. Подальшу ескалацію вдалося запобігти колективними діями ЄС. Але зняття санкцій без реалізації Мінських угод може надати розгальмовуючий вплив на конфліктуючі сторони", - цитує ARD експертів Яніса Клуге і Сабіне Фішер з "Фонду науки і політики ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, черговий раз санкції проти РФ Євросоюз продовжив в червні 2019 року. Також обмеження на російські капітали наклав Конгрес США - за втручання Росії в американські вибори.

При цьому в Німеччині визнали неминучість газопроводу Путіна. Російський газопровід "Північний потік-2" - найбільш екологічний і вигідний спосіб поставок природного газу в Європу, тому Євросоюз не зможе зупинити реалізацію проекту.

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