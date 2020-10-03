У Німеччині бояться зупинки "Північного потоку-2": експерт назвав причину
Німеччина не виділила на будівництво "Північного потоку-2" жодного євро, при цьому в проєкті беруть участі великі німецькі компанії. У разі, якщо газопровід зупинять, владі буде складно компенсувати їм витрати.
Крім того, якщо не буде добудований "Північний потік – 2", то знецінюються інвестиції, зроблені для реалізації магістрального газопроводу Eugal, бо цей газопровід вже повністю побудований силами німецьких компаній. Через це Німеччина не може допустити зупинку проєкту, розповідає в коментарі baltnews експерт в галузі енергетики Борис Марцинкевич.
"Згода уряду Німеччини на те, що їх газовими проектами буде розпоряджатися США, призведе до досить великій кількості позовів", – заявив Марцинкевич порталу Baltnews. Він нагадав, що фінансування "Північного потоку – 2" в основному здійснюється за рахунок приватних компаній, серед яких частина інвестицій належать німецьким.
"Держава Німеччина і уряд ФРН не беруть участі в проекті "Північний потік – 2". У його фінансуванні не використано жодного євроцента з державного бюджету. Фінансування здійснюється приватними енергетичними компаніями, в зв'язку з чим дуже складно зрозуміти, яким чином уряд Німеччини буде вибудовувати з ними відносини в тому випадку, якщо проект не буде реалізований , – пояснив експерт.
"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав – України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн – через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
Проєкт оцінюється у 9,5 млрд євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 млн євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів – 4,75 млрд євро.
Президент Росії Володимир Путін заявляв, що газопровід зобов'язані ввести в експлуатацію на початку 2021 року. Зокрема, у "Газпрому" залишилося понад чотири місяці, щоб завершити амбітний проєкт.
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