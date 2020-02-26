У НБУ вважають, що різке зміцнення гривні – нормальне явище, а твердження, що воно нічим не обґрунтоване і шкідливе – маніпулятивні.

Там заявили, що процес впливав на економіку з декількох сторін. З однієї – ревальвація зменшила доходи бюджету по окремих податках і гривневу виручку експортерів. З іншої – зміцнення гривні у 2019 році мало ряд позитивних наслідків, повідомили на сторінці регулятора в Facebook.

"По-перше, воно сприяло зниженню інфляції до цілі у 5%, що, зокрема, є важливим кроком для зниження відсоткових ставок і активізації кредитування. По-друге, воно зумовило економію державного бюджету на обслуговуванні боргу в іноземній валюті", – пояснили в НБУ.

Раніше в Нацбанку заявили, що українська економіка зараз перебуває в набагато кращому стані, ніж 5, 10 або 15 років тому, а тому не можна говорити, що її "ухандохали".

У НБУ розповіли про курс гривні

На курс гривні не впливали

У НБУ вважають, що зміцнення гривні збільшило довіру до національної валюти, і заявили, що жодним чином не впливають на курс.

"Рух курсу гривні зумовлюється ринковими чинниками. Ми лише згладжуємо надмірні коливання на валютному ринку, але не протидіємо тенденціям. У минулому році НБУ використовував сприятливу ситуацію на валютному ринку і загалом викупив з ринку у резерви надлишок валюти на суму майже $8 млрд, що, до речі, майже в два рази перевищує обсяг інвестицій нерезидентів в ОВДП", – повідомили в регуляторі.

Дефіциту валюти немає

У Нацбанку відзначили. що облікова ставка в Україні вже знижена до 11%, а вкладення нерезидентів в ОВДП в останні місяці сповільнилися. Але при цьому дефіцит валюти в країні не спостерігається. "Валютний ринок досить тривалий час балансувався на рівні 24-25 грн/$ без значних вкладень іноземних інвесторів в державні облігації", – повідомили в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні 2019 року голова Ради НБУ Богдан Данилишин звинуватив правління Нацбанку в серйозних помилках при складанні прогнозів. Більш того – він запідозрив його в умисному гальмуванні української економіки.

У січні 2020 року українські банки збільшили прибуток на 22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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