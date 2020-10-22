В Україні прискориться зростання цін: НБУ озвучив цифри

В Україні НБУ спрогнозував зростання цін в 2020 році на 4,1%, при цьому в наступному році інфляція складе вже 6,5%.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ. Інфляція досягне нижньої межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п. наприкінці 2020 року й надалі прискорюватиметься, йдеться в повідомленні.

"З огляду на слабку динаміку споживчих цін у III кварталі Національний банк переглянув річний прогноз інфляції у бік зменшення – до 4,1%. Прискорення зростання цін наприкінці цього року зумовлюватиметься насамперед подальшим відновленням економічної активності на тлі збереження м’якої монетарної та фіскальної політики, а також подорожчанням енергоносіїв. Низька база порівняння минулого року також матиме помітний статистичний ефект для обрахунку темпів річної інфляції", – пояснюють в публікації.

У 2021 році зростання споживчих цін пришвидшиться до 6,5% під впливом пожвавлення економіки, ефекту від цьогорічного послаблення гривні, а також значного підвищення мінімальної зарплати, що сприятиме внутрішньому попиту.

"Втім, вихід за верхню межу цільового діапазону буде тимчасовим. Національний банк допускає короткочасне відхилення інфляції від цілі, щоб економіка швидше повернулася на шлях стійкого зростання. Водночас Національний банк застосує монетарний інструментарій для повернення інфляції в 2022 році в цільовий діапазон", – поясняють в НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться приблизно три-чотири роки для того, щоби відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. При цьому вже у 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.