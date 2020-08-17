У НБУ сказали, коли очікують другий транш МВФ

НБУ очікує, що у 2020 році Україна отримає другий транш від МВФ. Ці гроші, зокрема, вже враховано у свіжому макропрогнозі від регулятора.

Про це глава Нацбанку Кирило Шевченко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Наразі наш свіжий макропрогноз побудовано на припущенні, що другому траншу в цьому році бути. Разом з урядом ми сфокусувалися на виконанні положень меморандуму", – сказав керівник НБУ.

На його думку, Україна успішно рухається по виконанню положень договору з МВФ, зокрема структурних маяків.

"Ми знаходимося в постійному діалозі як з МВФ, так і з нашими іншими міжнародними партнерами. Вважаю, що продовження позитивної динаміки співробітництва стане запорукою для отримання наступних траншів протягом поточного року", – підсумував Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала перший транш МВФ в рамках нової програми stand-by в сумі 2,1 млрд доларів.

Україна після закінчення програми stand-by з МВФ можуть більше не знадобитися наступні позики. Про це заявила віце-прем'єр Ольга Стефанишина.