У НБУ розповіли, як на українців вплине локдаун в січні

В Україні посилення карантину в січні (т.зв. локдаун) практично не вплине на зростання цін і ситуацію в економіці. Інфляція буде зростати в тих же темпах, а економіка навпаки, може поступово перейти до відновлення.

Про це йдеться в звіті Національного банку України, який опублікували на офіційному сайті відомства. "Анонсовані урядом карантинні обмеження на січень 2021 року, за оцінками Національного банку, несуттєво впливатимуть на економічну активність, споживчий попит та відповідно інфляцію", – відзначили в НБУ.

При цьому в листопаді споживчі ціни збільшилися на 3,8% в річному вимірі. За місяць інфляція склала 1,3%. Як зазначає регулятор, це суттєвий показник (НБУ очікував меншого зростання цін).

На зростання цін вплинули:

подорожчання газу на європейському ринку;

зростання цін на комунальні послуги в Україні;

поганий урожай, через що зросли ціни на продукти;

високий споживчий попит.

"Карантин вихідного дня" при цьому слабо вплинув на ситуацію в економіці, хоча і погіршив очікування з боку бізнесу і простих українців. Головні ризики для української економіки: відмова від співпраці з МВФ; зростання світових цін на продукти; рішення судів, які вдарять по довірі з боку інвесторів і кредиторів; ескалація військової агресії з боку Росії.

Локдаун (англ. Lockdown – блокування), на відміну від карантину вихідного дня, передбачає заборону людям вільно залишати свої будинки (за винятком деяких випадків). Він може бути введений на загальнонаціональному рівні, у певних регіонах або населених пунктах.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, локдаун в Україні введуть з 8 до 24 січня 2021 року. У Кабінеті міністрів його назвали "зимовими канікулами заради безпеки" громадян.