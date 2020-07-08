У НБУ розповіли, що буде з курсом долара восени

Підстав для зростання курсу долара в Україні немає, а НБУ поки не збирається запускати "друкарський верстат", хоча "простір" для цього є.

Про це сказав голова ради Нацбанку Богдан Данилишин в інтерв'ю "Сегодня".

"На сьогодні фундаментальних підстав для девальвації курсу гривні немає. Поточний рахунок, який визначає значення курсу національної валюти, є позитивним", – сказав Данилишин. За його словами, НБУ готовий і далі продавати і скуповувати валюту, щоб згладжувати коливання курсу.

Водночас яким буде курс восени, не знає ніхто – все залежатиме від ситуації з коронавірусом.

"Ситуація восени залежатиме від епідеміологічної обстановки в країні, пов'язаної з епідемією коронавірусу. Зараз ми точно не можемо сказати, чи буде друга хвиля захворювань і чи буде через це введено нові обмеження для роботи підприємств. Але загалом тих сезонних коливань на валютному ринку, які спостерігалися раніше, вже немає", – додав економіст.

Що буде з емісією гривні

Данилишин запевнив, що НБУ поки не планує запускати "друкарський верстат", щоб збільшити обсяг гривні в обігу.

"З огляду на показник насиченості економіки України грошима (співвідношення грошової маси до ВВП) в Україні дійсно є простір для збільшення обсягу грошей, які обслуговують економічні відносини. Водночас хочу підкреслити, що незабезпеченої емісії гривні в Україні немає і не планується", – підсумував Данилишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр економічного розвитку Ігор Петрашко вимагав від Нацбанку "підігнати" курс гривні і рівень інфляції під параметри макроекономічного прогнозу Кабміну. Про це розповів ексглава Нацбанку Яків Смолій в інтерв'ю.

Колишній глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні після його відставки було прогнозованим. А співпраця України з МВФ буде залежати від позиції нового керівника Нацбанку.