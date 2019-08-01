Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

Рекордний курс долара в Україні: в НБУ зробили заяву

1.1т Читати матеріал російською

Зміцнення курсу гривні щодо долара в Національному банку України пояснили великими обсягами інвестицій, які прийшли в країну.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ за липень. "У липні світова цінова кон'юнктура для українських експортерів покращилася — зростання цін на залізну руду і соняшникову олію переважили помірне зниження цін на сталь і зернові", — пояснили в Нацбанку.

Також серед причин ослаблення позицій долара в Україні НБУ називає очікування ринку на результати засідань провідних центральних банків світу — Європейського центробанку і Федеральної резервної системи США.

Новини
Курс долара в Україні несподівано розвернувся: що трапилося

Крім того, в Нацбанку нагадали, що в липні регулятор знизив облікову ставку до 17%. Також НБУ почав оприлюднювати прогноз процентної ставки, базовий сценарій якого передбачає зниження до 8% протягом наступних років.

Гривня

Гривня

24tv.ua

До того ж останнім часом зріс попит на державні цінні папери, в тому числі з боку іноземців.

"Значна пропозиція іноземної валюти, зокрема за рахунок припливу іноземних портфельних інвестицій, забезпечувала подальше зміцнення гривні. Це дозволило НБУ поповнювати міжнародні резерви, а не протидіяти ринковим тенденціям до зміцнення обмінного курсу — в липні позитивне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку становило $1,3 млрд ($2,7 млрд з початку року). Офіційний обмінний курс гривні до долара США в липні порівняно з червнем зміцнився на 4,1% і досяг мінімальних рівнів за останні три роки", — зазначається у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 31 липня, міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

В Україні гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$. Це трапилося вперше за три роки.

В Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (в грудні — 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні в липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту буде підвищуватися.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
И ещё самые знаменитые уромохнатки дают не только всем, но и 40% бюджета Украинэ!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Dell Alex
Dell Alex
Переможный-Шароваренко Хаврыла, иди домой, тут водки нет ))) И следи за курсом своей валюты )))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel