Рекордний курс долара в Україні: в НБУ зробили заяву

Зміцнення курсу гривні щодо долара в Національному банку України пояснили великими обсягами інвестицій, які прийшли в країну.

Про це йдеться в макроекономічному і монетарному огляді НБУ за липень. "У липні світова цінова кон'юнктура для українських експортерів покращилася — зростання цін на залізну руду і соняшникову олію переважили помірне зниження цін на сталь і зернові", — пояснили в Нацбанку.

Також серед причин ослаблення позицій долара в Україні НБУ називає очікування ринку на результати засідань провідних центральних банків світу — Європейського центробанку і Федеральної резервної системи США.

Крім того, в Нацбанку нагадали, що в липні регулятор знизив облікову ставку до 17%. Також НБУ почав оприлюднювати прогноз процентної ставки, базовий сценарій якого передбачає зниження до 8% протягом наступних років.

Гривня 24tv.ua

До того ж останнім часом зріс попит на державні цінні папери, в тому числі з боку іноземців.

"Значна пропозиція іноземної валюти, зокрема за рахунок припливу іноземних портфельних інвестицій, забезпечувала подальше зміцнення гривні. Це дозволило НБУ поповнювати міжнародні резерви, а не протидіяти ринковим тенденціям до зміцнення обмінного курсу — в липні позитивне сальдо операцій НБУ на міжбанківському валютному ринку становило $1,3 млрд ($2,7 млрд з початку року). Офіційний обмінний курс гривні до долара США в липні порівняно з червнем зміцнився на 4,1% і досяг мінімальних рівнів за останні три роки", — зазначається у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 31 липня, міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала НБУ за те, що він не робить достатньо зусиль для стримування зміцнення курсу гривні.

В Україні гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в купівлі був встановлений на рівні 24,78 грн/$. Це трапилося вперше за три роки.

В Україні в 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (в грудні — 32 грн/$), в 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

За прогнозами аналітиків, курс гривні в липні коливатиметься в діапазоні 26-27,35 грн/$. Позначка 26 грн/$ залишається важливим психологічним рівнем, поблизу якого попит на валюту буде підвищуватися.

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