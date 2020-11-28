У Нацбаку показали, скільки буде коштувати долар після вихідних

В Україні офіційний курс долара з 28 по 30 листопада, після карантину вихідного дня, збільшиться на 2 коп. – до 28,46 грн/$.

Таку вартість валюти встановив Національний банк України. Відповідна інформація опублікована на сайті регулятора. Важливо відзначити, що вже кілька років НБУ вручну не регулює вартість: курс встановлюється виходячи з середніх цін по всім зареєстрованим операціям.

Курс НБУ

Як пояснив OBOZREVATEL керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин, посилення карантину може привести до зниження курсу долара. Це пояснюється зниженням економічної активності: бізнес зменшить оберти, знизиться попит на валюту, водночас буде зміцнюватися і курс.

Дешевий долар з одного боку дозволяє сповільнити інфляцію і призводить до зниження вартості імпортних товарів і тих цін, які зафіксовані у валюті, з іншого ж – зменшує надходження до бюджету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня в.о. голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що запуск "друкарського верстата" є для НБУ "червоною лінією", яку він не збирається перетинати.

Україні знадобиться близько трьох-чотирьох років для того, щоб відновити економічну ситуацію, яка була до коронавірусу. Водночас уже в 2021 році більшість рейтингових агентств і міжнародних організацій очікує поліпшення ситуації.