У МВФ відреагували на відставку глави НБУ Смолія
У МВФ заявили, що незалежність НБУ знаходиться в центрі програми, яку підтримує фонд, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником глави правління Нацбанку.
Про це йдеться в коментарі прес-секретаря МВФ щодо заяви про звільнення глави НБУ Якова Смолія, повідомив УНН.
“Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм”, – заявив представник МВФ.
В установі підкреслили, що під керівництвом НБУ Смолієм в Україні “було досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку у сучасній макроекономічній політиці”.
“Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови”, – наголосили у Міжнародному валютному фонді.
Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Нацбанку Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". Він заявив, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".
У свою чергу в НБУ заявили, що поважають рішення Якова Смолія про відставку з поста глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови Якова Смолія про подачу у відставку вважає емоційною.