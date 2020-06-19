Стало відомо, коли МВФ ухвалить рішення про новий транш для України

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови за кредитною програмою stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.

Про це повідомив у четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, йдеться в публікації Укрінформу.

"Ця програма (stand-by для України. – Ред.) щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", – зазначив представник МВФ.

Водночас він зауважив, що умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, оприлюдненій у відкритому доступі.

Райс підкреслив, що нинішня програма МВФ спрямована на допомогу Україні в розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією COVID-19. Інша мета полягає в створенні можливостей для повернення України до економічного зростання після кризи шляхом запровадження критично важливих реформ.

Що МВФ вимагає від України

Тарифи на газ зростуть восени

Одна з найбільш "чутливих" умов – Кабмін повинен відмовитися від ПСО (спеціальні зобов'язання, у межах яких встановлюють граничний тариф на газ). Тобто українці купуватимуть блакитне паливо за тими самими цінами, що й бізнес.

Зараз на біржах рекордно низькі ціни, і цілком можливо, що кубометр коштуватиме менш ніж 3 грн. Але вже восени, з початком опалювального сезону, попит на газ зросте у Європі, закінчиться карантин, подорожчає долар – і тариф різко зросте.

Скільки зрештою коштуватиме газ – сказати важко, однак якщо уряд виконає умову МВФ, то подорожчання не уникнути.

До вересня також повинні спростити процедуру зміни постачальника газу

Це також робиться для того, щоб порушити монополію на постачання блакитного палива населенню. Згодом такі нововведення повинні сприяти формуванню конкуренції.

Як це працюватиме, поки невідомо. Один із варіантів – збільшення пені за прострочення.

Умови для банківської системи посилять

До закону про банки повинні внести поправки, які стосуються вимог до капіталу. Це вже до літа зроблять для того, щоб посилити процедуру ліквідації заборгованості пов'язаних осіб. Відповідні нововведення мають внести і в закон про Фонд гарантування вкладів. Для державних банків повинні розробити програму погашення проблемних кредитів (ті, що не повертають). Такі нововведення планується затвердити вже в червні 2020-го.

"Нафтогазу" повернуть автономію

Ще одне важливе нововведення – наглядова рада НАК повинна отримати свої старі повноваження, вони зможуть призначати главу наглядової ради без будь-яких умов із боку Кабміну. Логіка МВФ: Кабмін не має впливати на держпідприємство, інакше це створює корупційні ризики.

Медицина, пенсії, антимонопольний комітет й податкова

У меморандумі Україна також бере на себе зобов'язання завершити реформу податкової та митної служб (вони з'явилися шляхом поділу ДФС, тепер повинні повністю сформувати територіальну структуру). Крім того, до кінця року необхідно створити інструменти для запуску другого рівня накопичувальної реформи (детальніше читайте тут ), а в медичній реформі – зберегти принцип "гроші йдуть за пацієнтом" (тобто фінансувати медичні послуги, а не місця в лікарнях).

"Це ті речі, які Україна повинна робити хоч із МВФ, хоч без МВФ. Це нам потрібно, це рух до кращого життя", – сказав глава Кабміну Денис Шмигаль на засіданні уряду 3 червня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перший транш МВФ обсягом 2,1 млрд доларів направив до України ще 10 червня. Гроші надійшли на рахунок 12 червня.

Україна представила стратегію дій до 2023 року, головним завданням якої визначили відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом.