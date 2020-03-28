У МВФ анонсували найгірша кризу і розповіли, в якому році вона закінчиться

У світі почалася економічна рецесія, яка за своїми масштабами може бути гіршою ніж економічна криза в 2009 році. Проте відновлення може відбутися вже в 2021 році.

З такою заявою виступила глава МВФ Крісталіна Георгієва, передає прес-служба Фонду. "Ми увійшли в рецесію, настільки ж погану або гірше, ніж в 2009 році", – сказала економіст. При цьому Георгієва озвучила і позитивну новину: відновлення може відбутися вже в 2021-му, але тільки якщо вдасться локалізувати коронавірус і запобігти проблеми з ліквідністю.

Глава МВФ Крісталіна Георгієва МВФ

"Ключове занепокоєння викликає довгострокового впливу раптової зупинки світової економіки – це ризик хвилі банкрутств і звільнень, які не тільки можуть підірвати відновлення. Це може зруйнувати тканину наших суспільств. Щоб цього не сталося, багато країн прийняли далекосяжні заходи для подолання кризи в галузі охорони здоров'я та пом'якшення його впливу на економіку, як в грошовому, так і в фінансовому відношенні", – пояснила глава МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів в рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада повинна ухвалити закон про банки і запустити ринок землі.

Раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі прийняття в Україні законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.

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