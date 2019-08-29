У Мінфіні заявили про стрімке зростання держборгу України

Розмір державного і гарантованого державою боргу України за липень 2019 року збільшився на $2,04 млрд – до $82,4 млрд. Зростання склало 2,55%.

Про це йдеться в звіті на сайті Міністерства фінансів. При цьому на частку запозичень у зарубіжних кредиторів припадає 60,28% ($49,67 млрд), а внутрішнім держава винна $32,72 млрд (39,72%).

Розбивка за видами боргу наступна:

державний борг України – $72,22 млрд (87,65% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу);

державний зовнішній борг – $39,93 млрд (48,46% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу);

державний внутрішній борг – $32,29 млрд (39,19% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу);

гарантований державою борг України – $10,17 млрд.

"Протягом липня 2019 сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 35,65 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на $2,04 млрд", – повідомляють в Мінфіні.

За місяць держборг України зріс на $2 млрд

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня стало відомо, що Міністерство фінансів за підсумками минулої доби привернуло 1,97 млрд гривень на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики. Велику частину склали надходження від 2-річних ОВДП.

Всього в 2019-м Міністерство фінансів України запланувало взяти в борг 345,9 млрд грн. При цьому, як відзвітували в відомстві, тільки за перші сім місяців вони вже встигли позичити 255,3 млрд грн.

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