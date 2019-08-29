Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Mакроекономіка

У Мінфіні заявили про стрімке зростання держборгу України

1.9т Читати матеріал російською

Розмір державного і гарантованого державою боргу України за липень 2019 року збільшився на $2,04 млрд – до $82,4 млрд. Зростання склало 2,55%.

Про це йдеться в звіті на сайті Міністерства фінансів. При цьому на частку запозичень у зарубіжних кредиторів припадає 60,28% ($49,67 млрд), а внутрішнім держава винна $32,72 млрд (39,72%).

Новини
"Такого немає ніде": іноземці масово скупили держборг України, а країна втратила мільярди

Розбивка за видами боргу наступна:

  • державний борг України – $72,22 млрд (87,65% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу);

  • державний зовнішній борг – $39,93 млрд (48,46% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу);

  • державний внутрішній борг – $32,29 млрд (39,19% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу);

  • гарантований державою борг України – $10,17 млрд.

"Протягом липня 2019 сума державного та гарантованого державою боргу України зменшилася в гривневому еквіваленті на 35,65 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний і гарантований державою борг збільшився на $2,04 млрд", – повідомляють в Мінфіні.

За місяць держборг України зріс на $2 млрд

За місяць держборг України зріс на $2 млрд

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня стало відомо, що Міністерство фінансів за підсумками минулої доби привернуло 1,97 млрд гривень на аукціонах облігацій внутрішньої державної позики. Велику частину склали надходження від 2-річних ОВДП.

Всього в 2019-м Міністерство фінансів України запланувало взяти в борг 345,9 млрд грн. При цьому, як відзвітували в відомстві, тільки за перші сім місяців вони вже встигли позичити 255,3 млрд грн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Фінансова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Фінансова допомога Україні
Місце
Україна
Теги
долги кредит
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
1
7
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Да кому это интересно??? Давай лучше про скоро рухнувший мост, рубль, СП-2, санкции из зада и т.д.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Мозги отскали... Самые нищие, с протянутой рукой и отсутствием мозгов)))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Тут неделю назад мне один вислоухий доказывал что ВВП Украины растет небывалыми темпами. Рагульская экономика она такая, что ввп, что госдолг , разницы нет.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Xoзяин Xoxлов, Да, до лаптеногих $482,4 млрд долга нам еще расти и расти.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...