У Мінфіні заборонили чиновникам говорити про дефолт і повернення ПриватБанку – ЗМІ

Андрій Довгань Mакроекономіка 13:36, 27.04.2020 Оновлено: 13:40, 27.04.2020

Міністерство фінансів України склало "чорний" список слів, які не можна вживати чиновникам у публічних висловлюваннях про держборг. Під заборону потрапили і фрази, пов'язані з колишніми власниками ПриватБанку.

Також рекомендовано не коментувати прогнози економічного і фінансового стану України. Про це йдеться в документі міністерства, передають "Українські новини".

Розпорядження Мінфіну

Які слова і фрази потрапили під заборону

  • дефолт;

  • технічний дефолт;

  • реструктуризація;

  • репрофайлінг;

  • критичний рівень резервом і Єдиного казначейського рахунку;

  • проблеми з ліквідністю;

  • рецесія;

  • занепад економіки;

  • скасування націоналізації ПриватБанку;

  • компроміс з колишніми власниками ПриватБанку.

Також рекомендовано не обговорювати публічно прогнози, оцінки і розрахунки за держборгом, суверенні єврооблігації і варранти особам, які офіційно не уповноважені коментувати ці питання.

У коментарях на економічні теми рекомендовано використовувати лише офіційну інформацію, розміщену на офіційних інформаційних ресурсах. Будь-які коментарі з приводу випуску суверенних єврооблігацій можна давати лише за погодженням з Міністерством фінансів, радниками цього відомства і юристами. Рекомендовано нікому не радити купувати державні цінні папери і давати прогнози щодо їхньої вартості.

Також рекомендовано не давати коментарів щодо будь-яких прогнозів економічного і фінансового стану України.

У рекомендаціях зазначено, що коментарі з питань держборгу для іноземних і українських ЗМІ не повинні відрізнятися.

Як це пояснили

Автори документа бояться, що порушення цих рекомендацій може призвести до того, що інвестори почнуть розпродавати боргові облігації України, погіршиться кредитний рейтинг держави, а нові кредити стануть істотно дорожче.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд України відклав розгляд справи по законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.

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