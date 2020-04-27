У Мінфіні заборонили чиновникам говорити про дефолт і повернення ПриватБанку – ЗМІ

Міністерство фінансів України склало "чорний" список слів, які не можна вживати чиновникам у публічних висловлюваннях про держборг. Під заборону потрапили і фрази, пов'язані з колишніми власниками ПриватБанку.
Також рекомендовано не коментувати прогнози економічного і фінансового стану України. Про це йдеться в документі міністерства, передають "Українські новини".
Розпорядження Мінфіну
Які слова і фрази потрапили під заборону
дефолт;
технічний дефолт;
реструктуризація;
репрофайлінг;
критичний рівень резервом і Єдиного казначейського рахунку;
проблеми з ліквідністю;
рецесія;
занепад економіки;
скасування націоналізації ПриватБанку;
компроміс з колишніми власниками ПриватБанку.
Також рекомендовано не обговорювати публічно прогнози, оцінки і розрахунки за держборгом, суверенні єврооблігації і варранти особам, які офіційно не уповноважені коментувати ці питання.
У коментарях на економічні теми рекомендовано використовувати лише офіційну інформацію, розміщену на офіційних інформаційних ресурсах. Будь-які коментарі з приводу випуску суверенних єврооблігацій можна давати лише за погодженням з Міністерством фінансів, радниками цього відомства і юристами. Рекомендовано нікому не радити купувати державні цінні папери і давати прогнози щодо їхньої вартості.
Також рекомендовано не давати коментарів щодо будь-яких прогнозів економічного і фінансового стану України.
У рекомендаціях зазначено, що коментарі з питань держборгу для іноземних і українських ЗМІ не повинні відрізнятися.
Як це пояснили
Автори документа бояться, що порушення цих рекомендацій може призвести до того, що інвестори почнуть розпродавати боргові облігації України, погіршиться кредитний рейтинг держави, а нові кредити стануть істотно дорожче.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховний суд України відклав розгляд справи по законності конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації ПриватБанку через тиск на суддів.
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