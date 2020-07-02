У Мінфіні сказали, як відставка Смолія вплине на курс долара

У Мінфіні України заявили, що відставка голови НБУ Якова Смолія не вплине на курс долара.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомив "Інтерфакс-Україна". Він вважає, що після відставки Смолія курс валюти швидко стабілізується.

"Я вважаю, що немає підстав переживати про курс валюти в зв'язку з відставкою чиновника, тому що ми, можливо, можемо бачити якусь турбулентність на ринку, але я вважаю, що будуть прийняті відповідні рішення і вже, можливо, найближчим часом все заспокоїться", – сказав Марченко.

Він підкреслив, що відставка Смолія не змінить ситуацію на валютному ринку.

Скасували випуск євробондів

Також у Мінфіні повідомили, що через звільнення голови центробанку Україна була змушена тимчасово скасувати випуск євробондів. Вранці в четвер, 2 липня, Україна скасувала угоду з випуску нових 12-річних єврооблігацій на $1,75 млрд з можливістю викупу на $750 млн єврооблігацій з погашенням у 2021-2022 роках.

"Щойно ми завершили випуск, ми дізналися про новини – це відставка глави НБУ. Тому нами вранці було прийнято, я вважаю, зважене рішення – зупинити цей випуск. Інвестори зі схваленням оцінили наше рішення. Ми готові зробити певну паузу, а потім далі вирішувати, що і як ми будемо робити", – сказав Марченко.

За його словами, рішення Смолія було "абсолютно неординарним". Він додав, що гіршого моменту, ніж вчорашня заява, для розміщення випуску Україною євробондів бути не могло.

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