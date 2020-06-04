У Мінфіні розписали, на що витратять гроші МВФ

Завдяки кредиту Міжнародного валютного фонду Україна зможе профінансувати дефіцит державного бюджету. Перший транш складе 2,1 мільярда доларів.

Про це 4 червня в ефірі програми "Право на владу" заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Він уточнив, що частина грошей буде направлена на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.

"Без цих грошей можна було б міркувати: надрукувати їх, інші речі. Але я відверто скажу, що ці кошти були закладені в бюджеті", – підкреслив Марченко.

Також міністр нагадав, що крім кредиту МВФ Україна отримає макрофінансову допомогу 1,2 млрд плюс 0,5 млрд євро і кредит від Світового банку – близько 1 млрд дол.

За його словами, завдяки цьому країна пройде складний період.

Як повідомляв OBOZREVATEL, меморандум з МВФ серед іншого передбачає підвищення тарифів на газ для населення, розширення повноважень наглядової ради НАК "Нафтогаз", збереження основних положень медичної реформи.

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