В уряді дали прогноз, як в Україні зростуть ціни і зарплати у 2021 році

Як в Україні виростуть ціни і зарплати в 2021 році. Колаж Обозревателя

За прогнозом Мінекономіки, ВВП України у 2021 році зросте на 4,6%, тоді як ціни збільшаться на 7,3%.

Такі дані містяться у проекті прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки, який Кабмін збирається затвердити на засіданні в середу, 29 липня.

Очікується, що у 2022 році економіка України зросте на 4,3%, а зростання цін складе 6,2%.

Що буде із зарплатою

Зростання середньої зарплати (до вирахування податків) очікується таким:

2021 – 13362 грн;

2022 – 15414 грн;

2023 – 17169 грн.

Як Україна торгуватиме

Зростання експорту в 2021 році очікується на 2,9% і на 6,4% в 2022 році. А зростання імпорту прогнозується на рівні 10,6% і 10% відповідно.

Дефіцит торгового балансу (різниця між сумарною вартістю проданих за кордон товарів і ввезених в країну) складе в 2021 році $10,4 млрд і $13,6 млрд у 2022 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка України в 2020-му може впасти на 8-10%, вже зараз на це вказує масштабний спад виробництва і скорочення доходів цілого ряду сфер.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

ВВП України в січні-травні 2020 року через пандемію COVID-19 скоротився на 5,9%.