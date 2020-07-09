У Мінекономіки підрахували, наскільки упав ВВП України під час карантину

Андрій Довгань Mакроекономіка 10:51, 9.07.2020 Оновлено: 11:36, 9.07.2020

ВВП України в січні-травні 2020 року через пандемію COVID-19 скоротився на 5,9%.

Про це йдеться в огляді економічної активності, який було опубліковано на сайті Міністерства економіки в четвер, 9 липня.

"За підсумками січня-травня 2020 року скорочення зведеного індексу виробництва становило 7,3% (падіння на 6,7% у січні-квітні 2020 року), та відповідно скорочення обсягів ВВП оцінено Мінекономіки на рівні 5,9%", – йдеться в повідомленні.

У міністерстві відзначили, що пом'якшення карантинних обмежень, а також рішення уряду, спрямовані на зменшення впливу пандемії, дозволять пожвавити економічну активність й очікувати на відновлення зростання наприкінці 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, економіка України в 2020-му може впасти на 8-10%, уже зараз на це вказує масштабний спад виробництва і скорочення доходів цілої низки сфер.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але водночас очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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