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27 березня • оновлено в 06:14
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У МФВ анонсували збільшення кредиту для України: названі умови

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У Міжнародному валютному фонді заявили, що в разі ухвалення в Україні законів про банки і земельної реформи країна отримає новий кредит навіть у більших розмірах, ніж передбачалося.

Відповідна заява з'явилася на сайті МВФ ввечері 26 березня. Директорка-розпорядниця фонду Крісталіна Георгієва відзначила "дуже хороший прогрес" у переговорах з українською владою.

"Ухвалення законодавства щодо вдосконалення структури регулювання в банківському секторі, а також щодо земельної реформи дозволило б швидко просунутися вперед і завершити роботу над параметрами нового договору, з доступом до більших ресурсів, ніж передбачалося раніше", – підкреслила вона.

У МФВ анонсували збільшення кредиту для України

У МФВ анонсували збільшення кредиту для України

Нагадаємо, раніше була обумовлена сума кредиту в $5,5 млрд. Отже, умови кредитування можуть поліпшити або ж ліміт збільшать.

Відзначимо, закон про банки передбачає остаточну заборону на повернення націоналізованих банків колишнім власникам, повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Нацбанку про свою неплатоспроможність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
кредитування України
Особа
Крісталіна Георгієва
Місце
Україна
Тег
МВФ
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Великое Украинское Экономическое Чудо
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Не давай те им ни копейки,все равно проскачут)))
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Шурец Шурик
Шурец Шурик
Oleg Oleg, и отдавать они не умеют и не хотят...
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