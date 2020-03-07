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7 березня • оновлено в 14:07
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У Криму відмовилися від води з материкової частини України: злякалися, що їх отруять

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Глава "парламенту" анексованого Росією Криму Володимир Константинов заявив, що півострів відмовиться від питної води з материкової частини України в будь-якому випадку, бо її можуть спеціально отруїти.

Про це керівник не легітимного законодавчого органу заявив в коментарі "РИА Новости". "Якщо вони називають Крим українським, а це не відповідає дійсності, то нам вода в такому випадку ні в якому вигляді не потрібна", – вважає він. Крім того, Константинов підкреслив, що вода з України може бути небезпечна, бо за допомогою неї кримчан нібито "можуть труїти якимись хімікатами і ще чимось".

Вода в Крим

Вода в Крим

Відзначимо, в анексованому Росією Криму злетіли ціни на продукти харчування, а вода, яка раніше надходила з материкової частини України, в дефіциті .У Аянском водосховищі залишилося 700 тисяч кубометрів при звичайному обсязі 3 мільйони кубометрів. У Партизанському – 11,4 мільйона кубометрів при проектній місткості 34,4 мільйона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

  • Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

  • "В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми дбаємо про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду , яка піде на військові бази, неможливо ", – зазначив прем'єр.

  • "Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Тема
блокада Криму
Місце
Україна
Тег
Крим без води
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Samsonenko Yury
Samsonenko Yury
У лаптеногого путинского дерьма что-то с головой! Не скажу, что с мозгами, ведь последние напрочь отсутствуют!
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Он Алекс
Он Алекс
Ну вот, все нормально , вода не нужна . Отлично
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Gordon Yury
Gordon Yury
И это правильно!!! Мало ли что может быть в голове у членов "Квартал 95". Да и как потом с них спросить?
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