У Криму відмовилися від води з материкової частини України: злякалися, що їх отруять

Глава "парламенту" анексованого Росією Криму Володимир Константинов заявив, що півострів відмовиться від питної води з материкової частини України в будь-якому випадку, бо її можуть спеціально отруїти.

Про це керівник не легітимного законодавчого органу заявив в коментарі "РИА Новости". "Якщо вони називають Крим українським, а це не відповідає дійсності, то нам вода в такому випадку ні в якому вигляді не потрібна", – вважає він. Крім того, Константинов підкреслив, що вода з України може бути небезпечна, бо за допомогою неї кримчан нібито "можуть труїти якимись хімікатами і ще чимось".

Вода в Крим

Відзначимо, в анексованому Росією Криму злетіли ціни на продукти харчування, а вода, яка раніше надходила з материкової частини України, в дефіциті .У Аянском водосховищі залишилося 700 тисяч кубометрів при звичайному обсязі 3 мільйони кубометрів. У Партизанському – 11,4 мільйона кубометрів при проектній місткості 34,4 мільйона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 березня новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив за відновлення подачі води до окупованого РФ Криму. Він наголосив, що у Криму живуть українці, яких не можна кидати.

Пізніше Шмигаль відхрестився від своїх слів, заявивши, що вода не надійде до Криму до повернення півострова Україні.

"В черговий раз хочу підкреслити, що уряд не забуває про українців, які живуть на території тимчасово окупованого українського Криму. Ми хочемо, щоб вони відчували, що ми дбаємо про них. Дійсно, з технічних причин поділити воду, яка піде людям, і воду , яка піде на військові бази, неможливо ", – зазначив прем'єр.

"Влада" окупованого Криму повідомила, що півострову не варто покладатися на поставку води з України, незважаючи на заяву нового прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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