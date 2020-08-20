У Кремлі підрахували збитки від падіння цін на нафту

Втрати російського бюджету від падіння цін на нафту за підсумками першого півріччя склали 1,46 трлн рублів (близько $19 млрд).

Надходження нафтодоларів впало на 30%. Про це йдеться у доповіді, опублікованій на сайті Рахункової палати РФ, в середу, 19 серпня.

"З 9,09 трлн рублів за січень-червень 2020 року нафтогазові доходи склали лише 2,66 трлн рублів (1,78 трлн рублів за I квартал + 0,88 трлн рублів за II квартал), скоротившись в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 1,46 трлн рублів", – йдеться в документі.

Доходи від продажу нафти в РФ ach.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи Росії від продажу нафти в травні 2020 року через через нафтову війну впали в 2,7 рази в порівнянні з травнем минулого року – до $3,6 млрд.

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