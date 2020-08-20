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У Кремлі підрахували збитки від падіння цін на нафту

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
6,5 т.
Збитки Росії від падіння цін на нафту

Збитки Росії від падіння цін на нафту.

Втрати російського бюджету від падіння цін на нафту за підсумками першого півріччя склали 1,46 трлн рублів (близько $19 млрд).

Надходження нафтодоларів впало на 30%. Про це йдеться у доповіді, опублікованій на сайті Рахункової палати РФ, в середу, 19 серпня.

"З 9,09 трлн рублів за січень-червень 2020 року нафтогазові доходи склали лише 2,66 трлн рублів (1,78 трлн рублів за I квартал + 0,88 трлн рублів за II квартал), скоротившись в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 1,46 трлн рублів", – йдеться в документі.

Доходи від продажу нафти в РФ

Доходи від продажу нафти в РФ ach.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, доходи Росії від продажу нафти в травні 2020 року через через нафтову війну впали в 2,7 рази в порівнянні з травнем минулого року – до $3,6 млрд.

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