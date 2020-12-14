У комітеті Ради підтримали проєкт держбюджету на 2021 рік

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 21:58, 14.12.2020

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік.

Про це в Telegram повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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