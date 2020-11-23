У Казначействі України "зависли" 3 млрд гривень на захищені видатки

Дар'я Дурова Mакроекономіка 21:12, 23.11.2020 Оновлено: 21:33, 23.11.2020

Розмір несплачених фінансових зобов'язань в Україні досяг 9,4 млрд гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник директора Київської школи економіки, колишній виконувач обов'язків міністра економіки Павло Кухта. Він навів цифри станом на 23 листопада, посилаючись на оперативні дані Казначейства.

3 млрд гривень із цієї суми стосуються захищених видатків (оплата праці, соцзабезпечення, обслуговування держборгу, комунальні послуги, міжбюджетні трансферти тощо).

"Це максимум від початку року і +2 млрд до показників попереднього тижня", – написав Кухта.

Він вважає, що Україні необхідне швидке відновлення співпраці з МВФ, "яке відкриє доступ до запозичень, щоб профінансувати витрати".

"Крім бюджету, необхідно запустити судову реформу і відновити антикорупційне законодавство", – зазначив Кухта.

Скриншот
Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2020 рік в Україні може закінчитися з "дірою" в бюджеті (різницею між запланованими та фактичними доходами) в розмірі близько 150 млрд гривень.

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