У Кабміні сказали, коли Україна отримає новий транш від МВФ – ЗМІ

У Кабміні сказали, коли Україна отримає новий транш від МВФ.

У Кабінеті Міністрів очікують отримати другий транш від МВФ до кінця 2020 року.

Про це з посиланням на інформацію від джерела в уряді повідомив "Укрінформ". "Очікуємо другий транш до кінця цього року", – сказав співрозмовник агентства.

Він також повідомив, що уряд перебуває "у щотижневій комунікації з Міжнародним валютним фондом. Є таблиця з виконання вимог з міжнародними партнерами. Зокрема, 9 структурних маркерів, один із яких вже виконано, інші 8 будуть виконані згідно з графіком".

За словами джерела, третій транш від МВФ передбачається також згідно з графіком – у 2021 році.

Співрозмовник зазначив, що важливим моментом у питанні отримання траншів є питання призначення місії експертів МВФ.

"Поки місія не призначена. І це питання, зокрема прискорення цієї роботи, обговорювалося у Києві на зустрічах із заступником державного секретаря США. Останній, зокрема, пообіцяв посприяти вирішенню цього питання", – зазначило джерело.

Скільки всього грошей має отримати Україна

Новий меморандум з МВФ був підписаний президентом України, прем'єр-міністром, міністром фінансів і головою НБУ в рамках запиту нової 18-місячної програми фінансування stand-by на SDR3,6 млрд ($5 млрд).

Згідно з опублікованими матеріалами, після виділення першого траншу в SDR1,5 млрд ($2,1 млрд) намічено чотири перегляди програми – за підсумками червня, вересня і грудня цього року, а також червня 2021 року із завершенням цих переглядів відповідно 1 вересня та 1 грудня цього року і 15 травня та 15 жовтня – наступного.

Передбачається, що за підсумками двох переглядів цього року Україна зможе отримати ще по SDR500 млн, а за підсумками двох переглядів у наступному році – сумарно ще SDR1,1 млрд ($1,5 млрд).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна в п'ятницю, 12 червня, отримала перший транш МВФ у межах нової програми stand-by в сумі 2,1 млрд доларів.

Україна представила стратегію дій до 2023 року, головним завданням якої визначили відмову від співпраці з Міжнародним валютним фондом.

МВФ планує у вересні 2020 року перевірити, як Україна виконує умови по кредитній програмі stand-by. Від результатів залежить виділення наступного траншу.

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