У Кабміні розповіли, чи збираються знову закрити українців по домівках

В Україні, незважаючи на попередження від прем'єра Дениса Шмигаля, зараз не планують повернення до жорсткого карантину.

Так, повернення обмежень, при яких знову закриють левову частку закладів, а українців відправлять по домівках – практично неможливий, запевняють OBOZREVATEL співрозмовники в Кабміні.

"Якщо повернемося до повного карантину, це стане вироком для влади. Карантин потрібен був не для того, щоб вірус "пропав" через відсутність носіїв. Це можливість на кілька місяців відтермінувати пік, підготувати медичну систему, знайти кошти й закупити обладнання. Якщо за час жорсткого карантину не змогли підготуватися, це вирок, нарвемося на соціальне невдоволення. Нікому таке не потрібно", – розповідають співрозмовники.

Директорка Інституту демографії та соцдосліджень, перша жінка-член президії Національної академії наук Елла Лібанова наголосила: якщо людей "не вважати за бидло", а аргументовано пояснити, навіщо потрібно дотримуватися жорсткого карантину, то виконувати обмеження будуть. Щоправда, водночас учена вважає, що зараз немає причин для різкого посилення.

Питання викликає тільки послаблення частини заходів (таких як відкриття клубів, кінотеатрів, дозволу на обслуговування в середині ресторанів). "Судити треба тільки за відношенням кількості підтверджених діагнозів і кількості проведених тестів. Інших показників статистика не придумала. І це потрібно робити не за один день: реєстрація захворювань не відбувається того ж дня, коли й тест. Я не можу сказати, що ситуація катастрофічна. З огляду на те, що відбувається у світі, ситуація нормальна", – говорить OBOZREVATEL Лібанова.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, карантин і пандемія коронавірусу назавжди змінили ринок праці не тільки в Україні, але і по всьому світу. Якщо для нас актуально зниження зарплат і перехід на віддалену роботу, то в світі вже почався активний перехід до нових технологічних робочих місць і скорочення персоналу.