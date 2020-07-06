У Європейському центробанку оголосили про 'руйнівні зміни' через коронавірус

Економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, призведе до глибоких змін у світовій економіці.

Про це попередила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, повідомив "Інтерфакс-Україна". На її думку, прискориться перехід до цифровізації і автоматизації, ланцюжки поставок стануть коротшими, а промисловість – більш екологічною.

Щоб фінансувати трансформацію економіки, ЄЦБ доведеться якийсь час зберігати виключно м'яку грошово-кредитну політику.

"Перехід до нових економічних моделей буде руйнівним, причому найбільше в перші два роки. Очевидно, що буде завдано удар по зайнятості та виробництву, а в подальшому ми зможемо сподіватися на поліпшення продуктивності", – сказала Лагард.

"Все це обов'язково вплине на споживчі ціни. Можливо, спочатку це буде дефляційний тиск, а потім вже інфляційна динаміка", – заявила вона.

Згідно з деякими оцінками, ланцюжки поставок у світовій економіці стануть коротшими приблизно на 35%, а рівень роботизації збільшиться на 70-75%.

Лагард зазначила також швидке зростання онлайн-торгівлі в період криз, коли багато людей були змушені залишатися вдома. Цей тренд, на її думку, буде посилюватися на шкоду традиційній торгівлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня Лагард сказала, що країни Європи, ймовірно, пройшли важкий етап економічної кризи, викликаного пандемією. При цьому можлива серйозна друга хвиля.