У Держказначействі розповіли про провал виконання бюджету України

За перші чотири місяці 2020 року Україна не змогла виконати заплановані показники державного бюджету. На це вплинула економічні ситуація в країні та коронакриза.

Про це повідомили у Державній казначейській службі України. Зокрема.доходи держбюджету знизились на 119,7 млрд грн, а видатки збільшено на 82,4 млрд грн. У тому числі створено фонд боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками у обсязі 64,7 млрд гривень.

При цьому, з метою збалансування бюджетних показників граничний розмір дефіциту збільшили до 298,4 млрд гривень.

Бюджет України

Менше, ніж у 2019 році

За чотири місяці бюджет отримав 314,8 млрд грн, що на 7,7 млрд грн, або на 2,4% менше ніж за аналогічний період 2019 року. До загального фонду надійшло 274,1 млрд грн, що на 8,2 млрд грн, або на 2,9% менше ніж за аналогічний період 2019 року.

Також була провалена дохідна частина загального фонду – за чотири місяці вона виконана на 86,1%, що на 44,2 млрд грн менше плану.

За січень-квітень 2020 року відшкодовано ПДВ у сумі 51,5 млрд грн.

Касові видатки Державного бюджету України за січень–квітень 2020 року становили 340,1 млрд грн, у тому числі загального фонду – 309,2 млрд грн, що становить 87,6% плану звітного періоду.

За рахунок повернення кредитів до бюджету надійшло 2,2 млрд грн, у тому числі до загального фонду – 2,1 млрд гривень.

За січень-квітень 2020 року надано кредитів з державного бюджету у сумі 1,2 млрд грн, у тому числі з загального фонду – 0,2 млн гривень.

Дефіцит бюджету за цей період – 24,3 млрд грн, в тому числі загального фонду – 33,2 млрд гривень.

Держборг

У січні–квітні 2020 року погашення основної суми боргу держбюджету становило 71,3 млрд гривень. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 63 млрд грн, зовнішнього боргу – 8,3 млрд гривень. Також Україна запозичила 109,1 млрд грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, бюджет України на 2020 рік повністю переписали через пандемію коронавірусу по всьому світу. Верховна Рада 249 голосами ухвалила вольове рішення пристосуватися до поточних умов – світової економічної кризи та введеного карантину. Нові цифри розробили з огляду на скорочення ВВП на 3,9%, падіння доходів на 120 млрд грн і зростання дефіциту держбюджету.

Президент Володимир Зеленський 18 квітня підписав зміни до бюджету (передбачають урізання левової частки доходів і витрат).

За підсумками квітня 2020 року державний бюджет України було виконано на 88,4% – скарбниця недоотримала 41,4 млрд гривень. Левову частку грошей не дала митниця.

В Україні дефіцит бюджету перевищив 58,3 млрд гривень. Станом на 25 травня він виконаний на 86,5%, а держборг за підсумками квітня перевищив $81 млрд.

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