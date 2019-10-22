У держбюджеті-2020 "загубилося" 90 млрд грн – Рева

Міністерство фінансів України при розробці проекту держбюджету на 2020 рік штучно занизило його дохідну частину на десятки мільярдів гривень.
Про це розповів в ефірі ObozTV колишній міністр соціальної політики України Андрій Рева. На доказ своїх слів він навів показники держбюджету-2020.
Ексміністр нагадав, що в бюджеті 2019 року загальна дохідна частина становила 1 трлн 26 млрд грн, а в бюджеті 2020 року – 1 трлн 79 млрд грн. Разом, різниця склала плюс 53 млрд грн.
"Беремо макроекономічний прогноз, на який вони спираються. Зростання ВВП в наступному році має бути 3,3%. Питання – на скільки повинні вирости доходи держбюджету, якщо у нас на 3,3% зростання ВВП? Тут дуже просто порахувати. По-перше , в бюджеті завжди 5% виділяється на національну безпеку і оборону. На наступний рік це 245 млрд грн. 245 млрд – це 5%, Х – це 3,3%. Скільки ж повинно бути додатково коштів в держбюджеті? 146 млрд грн. А бюджет збільшений на 53 млрд грн. Відхилення майже на 93 млрд грн", – розповів він.
Рева запропонував перевірити свої обчислення ще одним методом: "Можемо зайти з іншого боку. У статті 5 проекту закону про бюджет записано, що граничний дефіцит бюджету становить 95 млрд грн. Як нам відзвітував Мінфін, це 2,09% від ВВП. 95 млрд – це 2,09%, Х – це 3,3%. Там виходить близько 136 млрд грн. Тобто, дохідна частина бюджету занижена від 80 до 90 млрд грн".
Колишній глава Мінсоцполітики підкреслив, що Мінфін зацікавлений у занижених показниках прибутковості.
"Потім, коли буде перевиконання, вони скажуть – подивіться, як ми красиво перевиконуємо бюджет. Далі у них буде можливість розподіляти надпланові кошти так, як їм буде видніше", – пояснив Рева.
narodna-pravda.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
15 вересня до Верховної Ради внесли проект Державного бюджету на 2020 рік, який буде остаточно доопрацьований до 2 листопада.
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При цьому мінімальну пенсію в Україні на наступний рік планують встановити на рівні 1769 грн.
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